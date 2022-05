News 19. Mai 2022

Grüne Zustellung: Post verleiht CO2-Zertifikate an Großkunden

Nach einer COVID-19-bedingten Pause von zwei Jahren fand die Verleihung heuer erstmals wieder als Präsenzveranstaltung im Weltmuseum am Wiener Heldenplatz im Beisein von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler statt. Gastgeber war der Vorstand der Österreichischen Post, vertreten durch DI Walter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Brief & Finanzen, und DI Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik. Im Zuge der Veranstaltung fanden Keynotes durch Experten zum Thema Nachhaltigkeit statt: Mag. Dr. Franz Prettenthaler, M. Litt, Leiter von LIFE – Institut für Klima, Energie und Gesellschaft der Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, sprach darüber, wie der Übergang zur klimaneutralen Wirtschaft bzw. Gesellschaft bis 2040 gelingen kann. Dr. Jochen Gassner, Global Director Business Development bei South Pole, zeichnete den Weg der fünf Etappen der Climate Journey für Unternehmen nach. Eine gemeinsame Podiumsdiskussion rundete das Programm ab.

"Die Klimakrise ist die große Herausforderung unserer Zeit. Dabei ist auch jede gesetzte Maßnahme am Weg zum Ausstieg aus fossilen Energien ein wertvoller Beitrag. Die Post ist mit ihrer CO 2 -neutralen Zustellung, ihrer E-Flotte und anderen wichtigen Bemühungen eine tolle Verbündete auf diesem Weg. Das zeigt eindrucksvoll: Klimaschutz und Wirtschaft funktionieren Hand in Hand und das erfolgreich. Herzliche Gratulation all den ausgezeichneten Firmen und Betrieben“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.



"Durch unsere kontinuierliche Umstellung auf E-Mobilität haben wir es geschafft, unsere CO 2 -Emissionen trotz steigender Paketmengen nachhaltig zu senken. Seit März dieses Jahres schaffen wir für die Zustellung daher nur noch E-Fahrzeuge an, spätestens 2030 werden wir damit in ganz Österreich völlig CO 2 -frei zustellen. In Graz beweisen wir als Vorzeigeprojekt schon heute, dass die emissionsfreie Zustellung zur neuen Realität gehört“, sagt Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.



E-Flotte und Photovoltaik

Vor über zehn Jahren startete die Post die Initiative „CO2 NEUTRAL ZUGESTELLT“, um ihren ökologischen Fußabdruck schrittweise zu verbessern. Der Transport ist für das Logistikunternehmen der größte Hebel zur Reduktion von CO2-Emissionen. Die Zusteller*innen stellen jährlich rund 4,7 Milliarden Sendungen an knapp 4,8 Millionen Haushalte und Unternehmen zu. Auf ihren Zustellwegen legen sie jährlich rund 115 Millionen Kilometer zurück und umrunden damit 2.900-mal den Äquator. Vor diesem Hintergrund arbeitet die Post trotz steigender Paketmengen intensiv daran, ihre Transporte und die dafür benötigte Energie so umweltverträglich wie möglich zu gestalten.