News 03. Juni 2022

Alexander Kornblum wird Geschäftsführer bei CargoBeamer intermodal operations

Alexander Kornblum wird für den Logistikdienstleister CargoBeamer, welcher den Bahntransport für nicht kranbare Sattelauflieger ermöglicht, künftig die Bereiche Vertrieb, Angebots- und Preisgestaltung, Kundenbeziehungen und strategische Geschäftsentwicklung. Kornblum folgt auf Matthias Schadler, welcher das Unternehmen verlässt, und berichtet künftig an Boris Timm, Chief Operating Officer bei CargoBeamer.

Erfahrung in Skalierung, Angebots- und Preismanagement bei Amazon und Flix

Nach verschiedenen Positionen in der europäischen und amerikanischen Luftfahrtindustrie leitete Alexander Kornblum von 2018 bis 2020 die Markteinführung eines landesweiten Fernbusnetzes in den Vereinigten Staaten als Head of Pricing and Yield Management bei Flix (vormals FlixMobility). Als Senior Program Manager und Head of EU Rail war er zuletzt bei Amazon für den Aufbau des europäischen Bahntransportnetzes des Versandlogistikers verantwortlich. Mit über zehn Jahren Erfahrung in global operierenden Transportkonzernen und wachstumsstarken Scale-Ups bringt er fundierte Kenntnisse in schneller Skalierung, Vertrieb, Preisgestaltung und Kapazitätsmanagement mit zu CargoBeamer.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei CargoBeamer. In meiner vergangenen Tätigkeit bei Amazon hatte ich bereits Kontakt zum Unternehmen und habe schnell erkannt, dass das CargoBeamer-System durch seine Vielseitigkeit und Offenheit gegenüber anderen Straßen- und Bahntechnologien essenziell für die Skalierung intermodaler Verkehre in Europe sein wird. Gleichzeitig wächst der Bedarf nach klimaschonenden Transporten in der Branche enorm, wofür CargoBeamer einen hervorragende Lösungsansatz darstellt und sein Netzwerk in den kommenden Jahren großflächig ausbauen wird. Ich bin gespannt darauf, diesen Weg künftig mitgestalten zu dürfen.“

„Alexander Kornblum wird unser Team mit seinen Kenntnissen in den Bereichen Preisgestaltung, Angebotssteuerung, Vertrieb und Skalierung verstärken und ein wichtiger Baustein dafür sein, die Leistungen von CargoBeamer auf die Bedürfnisse unserer Kunden zuzuschneiden. Er bringt Erfahrung in einem wachstumsstarken Umfeld mit und hat bereits hervorragende Ergebnisse in der Aufsetzung von Transportdienstleistungen und Durchdringung neuer Märkte in den Bereichen Schiene, Straße und Luftfahrt erzielt“, ergänzt CargoBeamer-COO Boris Timm.