Wir berichten, was die Wirtschaft bewegt!

Hohe Energiekosten belasten Betriebe
Zusammenarbeit und Ressourceneffizienz in der Ostregion standen im Mittelpunkt des 16. NÖ Logistik-Tages der BVL Österreich.
Kardex baut automatisiertes Lager für Everllence
Kardex hat einen Großauftrag für die Automatisierung der Intralogistik am neuen dänischen Hauptsitz von Everllence erhalten. Im rund 35 km westlich von Kopenhagen gelegenen Roskilde errichtet der Intralogistikspezialist ein automatisiertes Hochregallager mit knapp 33.000 Palettenstellplätzen sowie ein AutoStore-System für rund 150.000 Behälter. Die Anlagen werden Teil des neuen Unternehmenscampus „The Valley“, dessen Übergabe für 2028 vorgesehen ist.
Bosch und TelarTec optimieren Lkw-Parkplätze
Mehr Lkw-Stellplätze ohne zusätzliche Flächen: Bosch Road Services und TelarTec haben eine Technologiepartnerschaft zur effizienteren Nutzung bestehender Lkw-Parkplätze geschlossen. Durch die Kombination von 3D-Laserscannern, intelligenter Stellplatzsteuerung und digitalen Buchungssystemen soll sich die Parkkapazität je nach Flächenzuschnitt nahezu verdoppeln lassen. Die Lösung richtet sich insbesondere an stark ausgelastete Autohöfe und Parkplatzbetreiber.
Straße
Johann Weiss heißt jetzt Noerpel Austria
Der österreichische Transport- und Logistikdienstleister Johann Weiss firmiert seit 1. Oktober 2026 unter dem Namen Noerpel Austria. Damit schließt die deutsche Noerpel-Gruppe die Integration des traditionsreichen Familienunternehmens ab, dessen Anteile sie seit Anfang 2026 vollständig hält. Die Umbenennung ist Teil der Strategie, das Transport- und Logistikgeschäft in der DACH-Region stärker zu vernetzen und weiter auszubauen.
Quehenberger baut E-Lkw-Flotte aus
Quehenberger Logistics beschleunigt die Elektrifizierung seiner Lkw-Flotte in Österreich. Bis Ende 2026 will der Salzburger Logistikdienstleister die Zahl seiner Elektrofahrzeuge von derzeit 13 auf 24 erhöhen. In den beiden darauffolgenden Jahren sollen weitere 50 Fahrzeuge hinzukommen. Parallel dazu investiert das Unternehmen in den Ausbau seiner Ladeinfrastruktur.
Gebrüder Weiss beliefert REWE seit 50 Jahren
Was 1976 mit vier Lkw-Fahrten pro Woche begann, hat sich zu einer der langjährigsten Logistikpartnerschaften im österreichischen Lebensmittelhandel entwickelt. Seit 50 Jahren übernimmt Gebrüder Weiss Transporte für die REWE Group. Heute umfasst die Zusammenarbeit die Belieferung von 753 Filialen und Tankstellen in sechs Bundesländern. Neben der Straße spielt seit 18 Jahren auch die Schiene eine wichtige Rolle.
Schiene
Grenzstaus: cargo-partner setzt auf die Schiene
Vier bis sechs Tage Wartezeit an der türkisch-bulgarischen Grenze erschweren derzeit den Güterverkehr zwischen der Türkei und der Europäischen Union. Der Logistikdienstleister cargo-partner setzt deshalb verstärkt auf intermodale Transportlösungen, die Schiene und Straße kombinieren. Das Angebot richtet sich an Unternehmen in Österreich, Tschechien, Ungarn, Polen und der Slowakei und soll die Abhängigkeit vom grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr verringern.
Schiene aus einer Hand
Dinge neu zu denken, gehört zur DNA von Innofreight, erklärt Geschäftsführer Peter Wanek-Pusset im Gespräch mit Verkehr. Mit modularen Systemen und eigenen Entwicklungen will das Unternehmen mehr Güter auf die Schiene bringen.
Mehr Platz schaffen für Ansiedler
Im Ennshafen stehen die Zeichen auf Expansion und Modernisierung. Geschäftsführer Lukas Burianek erklärt im Gespräch mit Verkehr, wie die Trimodalität den Standort gerade bei Niederwasser stärkt.
Wasser
Mehr Platz schaffen für Ansiedler
Im Ennshafen stehen die Zeichen auf Expansion und Modernisierung. Geschäftsführer Lukas Burianek erklärt im Gespräch mit Verkehr, wie die Trimodalität den Standort gerade bei Niederwasser stärkt.
Rhenus wächst im China-Europa-Verkehr
Der Logistikdienstleister Rhenus verzeichnet auf der Handelsroute zwischen China und Europa deutliche Zuwächse. Im bisherigen Jahresverlauf 2026 stieg das Seefrachtvolumen von China nach Europa um rund 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch in der Luftfracht konnte das Unternehmen trotz rückläufiger Marktnachfrage wachsen. Besonders der Hightech-Sektor entwickelt sich zu einem wichtigen Geschäftsfeld.
Vollelektrisches Binnenschiff bei CMA CGM, Nike, und Gemadept
50.000 TEU jährlich über emissionsfreien Frachtverkehr Richtung Hafen Gemalink.
Luft
Europäische und japanische Airlines wollen bei Fracht enger zusammenarbeiten
Lufthansa Cargo, Swiss WorldCargo, All Nippon Airways und Nippon Cargo Airlines prüfen eine engere Netzwerkanbindung sowie zusätzliche Routing- und Kapazitätsoptionen zwischen Japan und Europa.
Gebrüder Weiss setzt auf neue Asienrouten
Die Neuordnung globaler Lieferketten eröffnet Gebrüder Weiss neue Wachstumschancen. Unter der Führung von Alessandro Cacciola, seit März 2026 COO Air & Sea + Overseas, will der Logistikdienstleister seine Präsenz in Südostasien, Zentralasien und Mexiko stärken. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Mittlere Korridor zwischen China und Europa.
Klimabilanz entscheidet mit
Für Verlader zählt zunehmend, welchen Beitrag ihre Transportpartner zu den eigenen Klimazielen leisten. DHL Express will deshalb die Emissionen seines Netzes senken – die größte Aufgabe liegt dabei in der Luftfahrt.
Standort
Kardex baut automatisiertes Lager für Everllence
Kardex hat einen Großauftrag für die Automatisierung der Intralogistik am neuen dänischen Hauptsitz von Everllence erhalten. Im rund 35 km westlich von Kopenhagen gelegenen Roskilde errichtet der Intralogistikspezialist ein automatisiertes Hochregallager mit knapp 33.000 Palettenstellplätzen sowie ein AutoStore-System für rund 150.000 Behälter. Die Anlagen werden Teil des neuen Unternehmenscampus „The Valley“, dessen Übergabe für 2028 vorgesehen ist.
Geis übernimmt Quehenberger vollständig
Die Geis Gruppe und Quehenberger Logistics rücken organisatorisch enger zusammen. Zum 1. Jänner 2027 übernimmt der deutsche Logistikdienstleister sämtliche Anteile an Quehenberger und führt gleichzeitig eine neue, gruppenweite Führungsstruktur ein. Die drei Geschäftsbereiche Road, Contract Logistics und Air + Sea werden künftig länder- und markenübergreifend gesteuert. Die Marke Quehenberger und das bestehende Management bleiben erhalten.
cargo-partner baut Logistikzentrum bei Zagreb aus
cargo-partner will seine Logistikkapazitäten in Kroatien weiter ausbauen. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens im Land kündigt der internationale Logistikdienstleister eine Erweiterung seines iLogistics Centers nahe Zagreb an. Die Lagerfläche soll im zweiten Quartal 2027 von derzeit 13.000 auf 16.000 m² wachsen. Zugleich setzt das Unternehmen auf die zunehmende Bedeutung des Hafens Rijeka als Verbindung zwischen der nördlichen Adria und Zentraleuropa.
Branchenlösung
Bosch und TelarTec optimieren Lkw-Parkplätze
Mehr Lkw-Stellplätze ohne zusätzliche Flächen: Bosch Road Services und TelarTec haben eine Technologiepartnerschaft zur effizienteren Nutzung bestehender Lkw-Parkplätze geschlossen. Durch die Kombination von 3D-Laserscannern, intelligenter Stellplatzsteuerung und digitalen Buchungssystemen soll sich die Parkkapazität je nach Flächenzuschnitt nahezu verdoppeln lassen. Die Lösung richtet sich insbesondere an stark ausgelastete Autohöfe und Parkplatzbetreiber.
Hohe Energiekosten belasten Betriebe
Zusammenarbeit und Ressourceneffizienz in der Ostregion standen im Mittelpunkt des 16. NÖ Logistik-Tages der BVL Österreich.
35 Mal Maßarbeit
Felbermayr brachte tonnenschwere Anlagenteile zur voestalpine nach Donawitz. Baustellen, ein Erdrutsch und anspruchsvolle Tandemhübe verlangten dem Team viel ab.
Digitalisierung
Toyota entwickelt autonome Lagertechnik mit KI
Toyota Material Handling Europe will die Entwicklung und Inbetriebnahme autonomer Flurförderzeuge deutlich beschleunigen. Gemeinsam mit NVIDIA und SoftServe setzt der Intralogistikspezialist auf künstliche Intelligenz, Simulationen und digitale Zwillinge. Dadurch soll sich der Inbetriebnahmeaufwand um bis zu 50 % reduzieren lassen. Auch die Markteinführungszeit könnte nach Unternehmensangaben um bis zu 40 % sinken.
Modulares ERP-System für Autozulieferer-IT
BE-terna will Effizienz durch präzise Auswahl bei Logistik-Software steigern.
KNAPP baut KI-Robotikzentrum bei Boston auf
Der steirische Intralogistikspezialist KNAPP baut seine Robotikentwicklung in den USA aus. Mit der neu gegründeten Tochtergesellschaft KNAPPRobotics.ai entsteht in Somerville bei Boston ein Innovationszentrum für künstliche Intelligenz und intelligente Lagerautomatisierung. Bis Anfang 2027 sollen dort 30 bis 35 Beschäftigte tätig sein. Der Standort ergänzt die bestehende Robotikentwicklung in Graz und soll neue Technologien schneller in die industrielle Anwendung bringen.